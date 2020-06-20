الحرس الثوري ينتج سلاحا مدمرا

20 يونيو 2020 - 12:22 م

أعلن الحرس الثوري عن إجرائه لاختبارات ناجحة لمنظومة صاروخية بحرية مدمرة.

وصرح العميد رضا شبان قائد الدفاع الجوي للقوة الجو فضائية التابعة للحرس الثوري في تصريحات صحفية نشرتها "سبوتنيك" أن تصميم منظومة صاروخية تنصب علي قطعة بحرية قادرة علي الإطلاق بحاجة إلى تكنولوجيا معقدة جدا لكنهم تمكنوا منها.

وأضاف: "لقد تمكنا اليوم حتى من العبور من هذه المرحلة وأن تكون هناك أمور أخرى في هذه المنظومة سيتم إزاحة الستار عنها تدريجيا، لافتا إلي أن تطوير المنظومة ومنها "3 خرداد" الصاروخية يجري باستمرار وفقا للمتطلبات والحاجات المستحدثة.

ولفت إلي أن النسخة التي تم تسلمها اليوم من المنظومة الصاروخية تختلف عمليا إلى حد كبير عن النسخة الأولى لهذه المنظومة في ضوء المعرفة الصحيحة للتهديدات وتلبية الحاجات وهو الأمر الذي ساعدهم في الوصول إلى مستوى جيد جدا ومقبول في مجال إنتاج المعدات علي حد قوله.