طبيب سعاد حسني يفجر هذه المفاجأة

20 يونيو 2020 - 09:49 ص

قال عصام عبد الصمد، الطبيب الخاص للفنانة الراحلة، سعاد حسني، إنها كانت في أواخر أيامها متزوجة من سيناريست كبير.

وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج آخر الأسبوع على قناة صدى البلد أمس الجمعة، أن سعاد حسني كانت تنوي العودة للتمثيل، وكل شيء كان منظما لها.

وأوضح الطبيب الخاص أنه كان من المفترض أن يحجز لها على طائرة "لندن-شرم الشيخ"، لكي تجد سامية شقيقة الشاعر الراحل، صلاح جاهين، في استقبالها بالمطار.

وأشار إلى أن سعاد حسني لم تكن ستذهب إلى منزلها ولكن إلى شقة اشتراها لها، حيث ستلتقي فيها بزوجها "السيناريست الكبير"، الذي قال عبد الصمد إنه لا يتذكر اسمه حاليا، بحسب ما زعمه.

كما ادعى أن عنوان الشقة هو 8 شارع طرابلس متفرع من شارع عباس العقاد في حي مدينة نصر.

وتابع قائلا : سعاد حسني أوصته بالقيام بثلاثة أمور في أواخر أيامها، الأولى أن يكتب عنها كتابا وهو ما فعله، والثانية أن يزور قبرها كلما جاء إلى مصر وهو ما يحرص عليه دائما.

أما الأمر الثالث فهو ألا يُظهر أي صور لها في فترة مرضها، متحديا أن تكون أي صورة خرجت من منزله أو المكان الذي يجلس فيه إطلاقا عنها، سواء معه أو مع غيره.

وتتزامن تصريحات طبيب سعاد حسني مع قرب الاحتفال بالذكرى الـ19 على وفاتها في 21 يونيو.

يذكر أن الفنانة الراحلة سعاد حسني لقيت مصرعها بالسقوط من شرفة منزلها في العاصمة البريطانية لندن، في حادثة مازال يحوم حولها الغموض.



