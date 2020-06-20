  • السبت 20 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر02:38 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزيرة الصحة

وزيرة الصحة: فيروس كورونا شراسته انخفضت في مصر

سامح شكري

تعليق ناري لـ"شكري" على تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي

صور أكياس دم

أستاذ مناعة يكشف: هذه الفصيلة أقل عرضة بـ كورونا

سد النهضة

مصر تحيل أزمة سد النهضة الإثيوبي إلى مجلس الأمن

كورونا في ايطاليا

تحذير عاجل من "الصحة العالمية" بشأن فيروس كورونا

الثانوية العامة

خطة للإخلاء مقار الثانوية العامة حال هذا الأمر

كورونا

طبيب أورام يكشف: ثلث الوفيات بكورونا كان يمكن انقاذه

الكابتن بريت كروزير

إقالة قبطان حاملة الطائرات الأمريكية الذي حذر من تفشي كورونا

العميد محمد سمير، المتحدث السابق للقوات المسلحة

الموت يفجع المتحدث العسكرى السابق

وزيرة الصحة

"الصحة" تسجل 1774 إصابة بكورونا.. و79 حالة وفاة

الأمم المتحدة تجري تحقيقاً حول العنصرية بعد مقتل "فلويد"

عرب وعالم

حصد 8 جوائز أوسكار.. احتجاجات فلويد توقف بثه بسبب عنصريته
حصد 8 جوائز أوسكار.. احتجاجات فلويد توقف بثه بسبب عنصريته

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مسلمو الولايات المتحدة يطالبون بإصلاح جهاز الشرطة

#

أمريكا.. وزير الدفاع يرفض فض الاحتجاجات

#

مقتل 20 ألف مدني خلال 2019 جراء القتال بـ 10 دول

#

3 وفيات و189 مصابا بـ"كورونا" بين موظفي الأمم المتحدة

ندد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بالأسلوب العشوائي والعنيف للشرطة الذي أدى إلى مقتل جورج فلويد في مدينة منيابوليس الأمريكية في الشهر الماضي وأمر بإعداد تقرير حول «العنصرية المنظمة» ضد المواطنين من أصل أفريقي.
وبالإجماع وافق المجلس الذي يضم في عضويته 47 دولة والذي يتخذ من جنيف مقرا له على قرار قدمته الدول الأفريقية يفوض مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت بأن يقدم نتائج التقرير في غضون عام.
وجرى تخفيف نص القرار خلال مفاوضات وراء أبواب مغلقة عن صياغة أولية دعت بشكل صريح إلى تشكيل لجنة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في العنصرية في الولايات المتحدة وغيرها من الدول.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انسحبت من المجلس قبل عامين بعد أن اتهمته بالانحياز ضد إسرائيل.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

ماذا عندنا بعد فشل الحوار؟

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» متحدث "الصحة" يكشف حقيقة وقف عقار "الكلوروكين"
» ترامب ينتقد تحذيرات فاوتشي بسبب كرة القدم الأمريكية
» سر اختفاء خاصيتي «online» و«typing» من «واتسآب»
» هل يسبب سمك السلمون الإصابة بكورونا؟.. باحث يجيب
» سر رفض عبد الحليم حافظ إعلان زواجه من سعاد حسني
» متحدث "الصحة": معظم وفيات كورونا لأصحاب الأمراض المزمنة
» المجر تواجه خطر تفشي موجة ثانية من فيروس كورونا‎
» درجات الحرارة.. طقس ربيعي معتدل على هذه المناطق غدا
» قفزة كبيرة في أسعار الذهب مساء اليوم.. تعرف عليها
» أكثر من 15 ألف مصاب تحولت نتائج تحاليلهم إلى سلبية
» فضيحة مدوية لمقيم بالسعودية حدثت بعد استدراج فتيات

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية