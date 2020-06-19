» مجددا .. "ترامب " يتوعد الصين بهذا الأمر

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الصين

ترامب

الكونجرس

الحرب التجارية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الانفصال الكامل بين الاقتصاديين الأكبر عالميا يبقي خيارا سياسيا محتملا لإدارته ، مضيفا علي "تويتر " :" الولايات المتحدة تحتفظ بالتأكيد بخيار سياسي في ظروف شتي بانفصال كامل عن الصين ".

وأضاف "ترامب " أن موقفه هذا ردا علي تصريحات الممثل التجاري في إدارته ، روبرت لايتهايزر ، الذي كان علي رأس مفاوضات واشنطن مع بكين خلال الحرب التجارية ، حسبما نشرت "سكاي نيوز " .

وكان لايتهايزر  قد  قال أمام لجنة الكونجرس الأربعاء الماضي أن الصين حتى الآن ملتزمة بشروط اتفاق  مرحلي خفف من حدة الخلاف بين البلدين و أن الانفصال الكامل بين الاقتصاديين العملاقين مستحيل في الوقت الراهن ، واصفا نفسه بأنه متشدد فيما يتعلق بالصين .

وقال "ترامب" محاولا الدفاع عنه أنه ليس خطأ السفير في لجنة الكونجرس ربما أنا لم أكن واضحا بما يكفي.

 


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