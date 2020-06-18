» "فيس بوك" تعلق على حذف 88 إعلانا لترامب

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حذفت شركة «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، 88 إعلانا نشرتها حسابات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وكذلك الخاصة بحملته ونائبه مايك بنس، وذلك لأنها «تنتهك سياسة الموقع ضد الكراهية المنظمة»، حسب قول الشركة.
وتظهر جميع الإعلانات بمثلث أحمر مقلوب رأسا على عقب، وهو رمز استخدمه الحزب النازي خلال الحرب العالمية الثانية بغرض تحديد المعارضين السياسيين في معسكرات الاعتقال، بحسب شبكة «سي بي إس» الأمريكية.
واستعانت إعلانات ترامب ومايك بنس بهذا الرمز تحديدا ضد حركة «أنتيفا» والتي يتهمها الرئيس الأمريكي أنها تدمر المدن الأمريكية.‏
ولفتت الإعلانات انتباه بعض مستخدمي «تويتر»، اليوم الخميس، الذين أشاروا إلى الأهمية التاريخية للرمز.
وقال متحدث باسم «فيس بوك» إن الإعلانات تنتهك سياسات الشركة، موضحا: «سياستنا تحظر استخدام رمز جماعة كراهية محظورة للتعرف على السجناء السياسيين ‏دون السياق الذي يدين أو يناقش الرمز».
وتم نشر الإعلانات على 3 حسابات على «فيسبوك»، هي الحساب الرسمي لدونالد ترامب، والحساب الرسمي لنائبه مايك بنس، وحساب حملة ترامب الرسمي.

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