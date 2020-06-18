تفاصيل إعادة 23 مصريًا من ليبيا

18 يونيو 2020 - 05:35 م

نجحت جهود الدولة المصرية، مُمَثلةً في وزارة الخارجية والجهات الوطنية المعنية، في الإفراج عن 23 عاملاً مصرياً تم إحتجازهم من جانب إحدى الميليشيات المسلحة غير الشرعية غرب ليبيا - سبق ظهورهم في أحد المقاطع المصورة منذ عدة أيام - حيث تم إعادتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن صباح اليوم 18 يونيو الجاري.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه فور ورود الأنباء والمعلومات حول احتجاز المواطنين، تم البدء فوراً في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتعامل مع الموقف وبالتواصُل مع المؤسسات والسلطات الأمنية في ليبيا والتي نثمن جهودها واستجابتها السريعة، حيث أسفر ذلك عن سرعة الإفراج عن المواطنين المصريين المحتجزين وتأمين عودتهم إلى أرض الوطن، وذلك في إطار التعاون مع الأشقاء في ليبيا وانطلاقاً من حرص الدولة المصرية على أمن وسلامة مواطنيها في الداخل والخارج.

وناشد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عبر بيان نشرته الصفحة الرسمية على "فيس بوك"، المواطنين المصريين المتواجدين بالأراضي الليبية بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مناطق التوتر والاشتباكات حرصاً على سلامتهم وذويهم، لاسيما مع تزايد أنشطة بعض العصابات المسلحة الخارجة عن القانون في بعض المناطق بليبيا.