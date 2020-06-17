إصابة وزير عراقي بفيروس كورونا

17 يونيو 2020 - 01:02 م

أصيب وزير النقل العراقي ناصر بندر وأفراد أسرته بفيروس كورونا، وفق ما أفاد به طبيب في دائرة صحة بغداد الحكومية.









وقال الطبيب، اليوم الأربعاء، إن ”الفحوصات أثبتت إصابة وزير النقل ناصر بندر وأفراد أسرته -لم يكشف عددهم- بفيروس كورونا“، ولم يتوافر المزيد من التفاصيل، بشأن حالة الوزير الصحية.









ويعتبر ناصر بندر، أول وزير عراقي تُعلَن إصابته بكورونا منذ ظهور الجائحة، بينما سجلت إصابة نائبتين في البرلمان بالفيروس الأسبوع الجاري وهما وحدة الجميلي ومحاسن دلي.









والجميلي ودلي، نائبتان في البرلمان عن تحالف ”القوى العراقية“ السُني الذي يمتلك 40 مقعدا في البرلمان من أصل 329 مقعدا.









وتأتي الإصابات بين مسئولي البلد وسط تزايد وتيرة الحالات المسجلة في العراق خلال الأسابيع القليلة الماضية، عقب تخفيف السلطات القيود المفروضة للوقاية من الجائحة.







