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إجراءات جديدة لـ"الجزائر" عن فتح المساجد بسبب "كورونا"

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متابعات- أمينة عبد العال

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المساجد

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كورونا

 أعلنت اللجنة الوزارية للفتوى على مستوى وزارة الشئون الدينية والأوقاف في الجزائر أن الظروف الصحية التي تعيشها الدولة حاليا لا تسمح بإعادة فتح المساجد أو إقامة صلاة الجماعة.

وأشارت الوزارة في بيانها الذي نشرته "سكاي نيوز" إلى أن السبب وراء ذلك القرار والتأجيل هو تفشي فيروس " كورونا" المستجد، قائلة: "نتطلع جميعا إلى أفق قريب تتهيأ فيه الظروف المناسبة لإعادة فتح المساجد لتحتضن روادها في ظل الأجواء التي تعودوا عليها من الطمأنينة والأمن علي أنفسهم وأرواحهم" .

كانت الحكومة الجزائرية قد خففت إجراءات العزل تدريجيا حيث سمحت بإعادة فتح محال التجزئة وصالونات تصفيف الشعر وبعض المطاعم، كما أنهت حظر التجول في 19 ولاية وقللت ساعاته في الولايات الـ 29 المتبقية بما في ذلك الجزائر ليبدأ من الساعة 8 مساء حتي الساعة 5 صباح اليوم التالي .

جدير بالذكر أن الجزائر سجلت 10810 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد فيما سجلت 760 حالة وفاة .


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