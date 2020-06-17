امتداد لكورونا.. وباء جديد يضرب دولة عربية

17 يونيو 2020 - 10:12 ص

أعلنت الجزائر عن تسجيلها، لأول حالة مصابة بمرض كاواساكي في المستشفى الجامعي في باتنة، والتي أصابت أحد الأطفال.

وبحسب ما ذكرته صحيفة النهار عن رئيسة قسم طب الأطفال بالمستشفى الجامعي بن فليس التهامي بباتنة، الدكتورة سعيدة براهمي أن الأمر يتعلق بطفل عمره نحو 3 سنوات، تقطن عائلته في عين توتة.

ويعتبر كاواساكي امتدادا لفيروس كورونا المستجد، حيث يصيب الأطفال، ويعرف بمتلازمة العقدة الليمفاوية المخاطية الجلدية.

ويؤثر كاواساكي في المقام الأول على الأطفال دون سن الخامسة، وفقا لإدارة الصحة الوطنية البريطانية.

كما يتبب في تورم الأوعية الدموية ما قد يؤدي إلى مضاعفات في الشرايين التاجية، ويمكن أن يسبب المرض تمدد الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى أزمة قلبية وأمراض القلب، وفي الحالات الأقل احتمالا، يمكن أن يحدث نزيف داخلي.

كما تشير بعض العلامات إلى أن الشخص قد يكون مصابا بالمرض، ومنها: تورم الغدد في الرقبة، وطفح جلدي، والشفاه الجافة والمتشققة، واحمرار العيون، واحمرار أصابع اليدين والقدمين، ودرجة حرارة عالية تستمر لأيام.