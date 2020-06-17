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فرنسا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 29 ألفا و547

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بريطانيا أعلى وفيات كورونا في أوروبا

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في فرنسا، الثلاثاء، إلى 29 ألف و547، إثر تسجيل 111 وفاة.
وقالت مديرية الصحة العامة في بيان، الثلاثاء، إنه جرى تسجيل 38 حالة وفاة في المستشفيات في 24 ساعة الأخيرة، و73 حالة في دور رعاية المسنيين، خلال الأسبوع الأخير.
وحول الإصابات لفت البيان إلى رصد 344 إصابة رفعت الاجمالي إلى 195 ألفا و121.
وارتفعت حصيلة المتعافين إلى 73 ألفا و44، إثر شفاء 185 مصابا.
ولا يزال 10 آلاف و535 مصابا يعالجون في المستشفيات، بينهم 829 يرقدون في وحدات العناية المشددة. -

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