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إسرائيل تعتقل 3 فلسطينيين بينهم طفل في القدس المحتلة

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اعتداء جيش الاحتلال على صحفيين - أرشيفية
اعتداء جيش الاحتلال على صحفيين - أرشيفية
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المصريون ـ متابعات

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اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، 3 فلسطينيين بينهم طفل، في مدينة القدس المحتلة.
وقال مركز معلومات وادي حلوة (حقوقي غير حكومي) في بيان مقتضب، إن قوات الشرطة الإسرائيلية اعتقلت شابين عند باب المجلس أحد أبواب المسجد الأقصى في البلدة القديمة من القدس المحتلة.
وأكدت أنه تم الاعتداء على أحد المعتقلين بالضرب والخنق.
وأشار المركز إلى أن وحدة "المستعربين" في الجيش الإسرائيلي، اعتقلت طفلا في حي عبيد بقرية العيسوية شرقي القدس المحتلة.
ولم يقدم المركز تفاصيل عن أسباب الاعتقال.
و"المستعربون" هي قوة خاصة إسرائيلية يتنكر أفرادها في لباس عربي، ويتقنون اللغة العربية، ونفذت مئات العمليات داخل الأراضي الفلسطينية، بينها عمليات اغتيال واعتقال.
ويقول نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) إن إسرائيل اعتقلت منذ بداية العام الجاري أكثر من 750 فلسطينيًا في مدينة القدس، بينهم أطفال ونساء. 

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