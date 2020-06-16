  • الثلاثاء 16 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر04:37 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الطبيب محمد حشاد

وفاة طبيب بالقليوبية متأثرًا بكورونا تاركًا رسالة مؤثرة

لحظة الهجوم الدموي على ابنة أخت «مايكل جاكسون»

فيديو.. لحظة الهجوم الدموي على ابنة أخت «مايكل جاكسون»

كورونا

"أكسفورد" تعلن عن أول تجربة سريرية ناجحة لعلاج كورونا

سارة حجازي

بعد انتحار سارة حجازي... بيان من الإفتاء عن الشذوذ الجنسي

الصحة السعودية- كورونا

السعودية تسجل 4267 إصابة جديدة بكورونا

عارضة الازياء الكويتية

صور صادمة..كويتية شهيرة في أحضان فنان أمريكي شبه عارية

حساب تاريخ آل سعود لأكاديمي كويتي :أنت جاهل برتبة دكتور

حساب تاريخ آل سعود لأكاديمي كويتي :أنت جاهل برتبة دكتور

الرئيس السيسي

إعلامي : واجب علينا نعمل مدينة تحمل اسم "السيسى"

قبل الاجتماع الحاسم.. بيان إثيوبي حول سد النهضة

قبل الاجتماع الحاسم.. بيان إثيوبي حول سد النهضة

كورونا

دراسة صادمة: كورونا يصيب الدماغ ويتكاثر عشرة أضعاف في 3 أيام

"أكسفورد" تعلن عن أول تجربة سريرية ناجحة لعلاج كورونا

عرب وعالم

كورونا
كورونا
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

بالأرقام.. الصحة تعلن عن مرضى كورونا بالعزل المنزلي ومستشفيات الوزارة

#

بـ33 مليونا .. أول مستشفى ميداني لعلاج مصابي "كورونا"

#

"أكسفورد" تعلن نجاح التجارب السريرية لعلاج كورونا

#

مفاجأة.. أول طبيبة عربية تعلن توصلها لعلاج "كورونا"

الصحة

علاج

جامعة

أكسفورد

كورونا

قال علماء في جامعة أكسفورد إنه عُثر على ستيرويد رخيص يسمى ديكساميثازون، يخفف من خطر الوفاة بنسبة تصل إلى الثلث بين مرضى فيروس كورونا الذين يعانون من مضاعفات تنفسية شديدة.

ووجد العلماء الذين يعملون في تجربة التعافي (Recovery Trial )، أن العقار يمكن أن يساعد المرضى المزودين بأجهزة التنفس الصناعي والأكسجين، ولكن لم يكن له تأثير على أولئك الذين لم يحتاجوا إلى مساعدة في التنفس.

وقال فريق البحث في بيان: "بناء على هذه النتائج يمكن منع وفاة واحدة عن طريق علاج نحو 8 مرضى مزودين بجهاز التهوية، أو زهاء 25 مريضا يحتاجون للأكسجين وحده".

ونشر مات هانكوك، وزير الصحة، تغريدة على "تويتر" تقول: "يسعدني تماما أنه يمكننا اليوم الإعلان عن أول تجربة سريرية ناجحة لعلاج "كوفيد-19"".

وقال خبراء تجربة التعافي إن مجموعة عشوائية من 2104 مرضى، أعطيت 6 ملغ من ديكساميثازون يوميا لمدة 10 أيام، في حين أعطيت مجموعة أخرى مكونة من 4321 مريضا، علاجا طبيعيا.

وأظهرت النتائج الأولية أن الديكساميتازون قلل من الوفيات بزهاء الخمس لدى المرضى، الذين يتغذون على الأكسجين، وبنسبة الثلث لدى أولئك الذين يحتاجون إلى جهاز التنفس الصناعي.

وأضاف هانكوك: "هذه خطوة كبيرة إلى الأمام وذلك لأننا دعمنا العلم".

وقال مارتن لاندراي، أستاذ الطب وعلم الأوبئة في إدارة صحة السكان، بجامعة أكسفورد، وأحد كبار الباحثين في التجربة، في بيان: "هذه النتائج الأولية من تجربة التعافي، واضحة للغاية - ديكساميثازون يقلل من خطر الوفاة بين المرضى الذين يعانون من مضاعفات تنفسية حادة. إن "كوفيد-19" مرض عالمي - ومن المدهش أن أول علاج ثبتت فعاليته للحد من الوفيات متاح على الفور وبأسعار معقولة في جميع أنحاء العالم"


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكنيسة ورزاليوسف

محمود سلطان

حرب يونيو والملك حسين

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الكويت تسجل رقمًا قياسيًا في حالات الشفاء من كورونا
» السعودية.. إصابة 15مواطنا بكورونا في مناسبة عائلية
» القباج: أصحاب المعاشات " اهتمام الرئيس الأول"
» بعد عودة النشاط التجاري.. الثعابين احتلت المتاجر بدولة أوربية
» مفاجأة.. أعراض يسببها فيروس كورونا بعد الشفاء منه
» فيديو مروع.. إخراج جثة سيدة من بطن تمساح
» هزت دولة إسلامية.. هربت مع عشيقها بعد الزفاف بيومين
» الموت يفجع البرلمانية المسلمة الأمريكية "إلهان عمر"
» السكة الحديد توفر كمامات بأسعار رمزية في شبابيك التذاكر
» قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة على حدود الصين والهند
» نقابة الفلاحين تزف بشرى سارة بشأن أسعار اللحوم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:06 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية