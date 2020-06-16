» الموت يفجع البرلمانية المسلمة الأمريكية "إلهان عمر"

16 يونيو 2020 - 12:51 م

أعلنت ألهان عمر البرلمانية الديمقراطية الأمريكية عن وفاة والدها صباح اليوم بعد إصابته بفيروس كورونا منذ أسبوعين.

ودونت إلهان وهي أول مسلمة من أصل صومالي علي تويتر معبرة عن حزنها الشديد لوداع والدها " نور محمد عمر".

وكان والدها البالغ من العمر 67 دخل غيبوبة منذ 9 أيام في مركز هينيبين الطبي بولاية مينيسوتا بسبب إصابته بفيروس "كورونا" المستجد .

جدير بالذكر أن الصحافة المحلية أشارت إلي أن هناك حالة من الاحتقان بينها وبين والدها منذ 3 أشهر بسبب نشر صورة لها مع زوجها الجديد، تيم مينيت، ويده علي ظهرها لاعتقاده بأن الصورة مهينة للغاية وأنها ما يجب أن تتجول في الأماكن العامة بهذا الشكل، إلا أن المتحدث باسمها نفي ذلك مؤكدًا أنهم كانوا يتحدثون باستمرار.