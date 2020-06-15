بالصور.. الأطباء يضطرون لبتر قدم ملكة جمال شهيرة

15 يونيو 2020 - 04:23 م

اضطر الأطباء إلى إجراء عملية بتر قدم ل?ملكة جمال كولومبيا? 2011 ?دانييلا ألفاريز?، بعد أن تم اكتشاف خلل في الشرايين تمنعها من استخدامها بطريقة طبيعية.

وكشف ألفاريز في مقطع فيديو تفاصيل عمليتها الجراحية: "سأجري عمليتي الأخيرة حيث سيتم بتر قدمي اليسرى مع أخذ مقاسات لتركيب رجل اصطناعية لي"

وذكرت دانييلا ان كل شيء بدأ في شهر مايو عندما كانت ستخضع "لعملية سهلة في بطنها وازالة ورم معين منه" لكن اتضح للاطباء ان ذلك مرتبط بالرجلها وان الشرايين لا تعمل كما يجب مما قد يشكل خطرا على حياتها.

بعد هذه العملية اتخذ القرار الأطباء وملكة جمال كولومبيا ان تحصل الاخيرة على طرف اصطناعي بدلاً من قدم لا تعمل وقالت في هذا النطاق: "لقد اتخذت القرار بين وجود قدم لا تعمل او طرف اصطناعي يسمح لي بالرقص مرة أخرى والركض وركوب الدراجة والسباحة واخترت الاحتمال الثاني ".

