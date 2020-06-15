» الأزهر: من يستخدم كمامة مرتين آثم شرعا

15 يونيو 2020 - 10:03 ص

أفتى الدكتور صالح عبد الحميد، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، بأن من يستخدم كمامة مستخدمة من قبل، أو يستخدم الكمامة الدوارة فهو يأثم شرعا لتسببه في ضرر الغير.







وأضاف "عبدالحميد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن الأديان كلها أرسلت للحفاظ على النفس، ويجب على الإنسان أن يكون حريصا على نفسه، ولا يساعد في نشر الوباء.







وتابع: "من يعرف أنه يحمل فيروس كورونا ويسعى لنشره متعمدا، فهو في حكم القاتل المتعمد، معقبا: "الله سبحانه وتعالى لم يذكر وعيدا في كتابه كوعيد من يقتل أخيه المسلم متعمدا".







وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى أمس.

