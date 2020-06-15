ابتزّها بفضح صورها.. لن تتخيل ما فعلته فتاة سعودية

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عبد القادر وحيد- متابعات

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أخبار السعودية

الشاب

الاب

فتاة سعودية

ابتزها

في واقعة مؤثرة، قررت فتاة سعودية الاعتراف لوالدها بخطئها، وذلك للهروب من ابتزاز شاب لها بنشر صور مخلة لها.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية فقد روى الدكتور خالد بن سعود الحليبي، قصة حقيقية عن فتاة تورطت مع شاب ولكن تراجعت عن فعلتها.

وأضاف الحليبي أن الشاب ابتزها بأنها إن لم تذهب عنده فسينشر الصور التي لديه عنها.

وتابع قائلا : ظلت الفتاة في حال سيئ طوال الليل تفكر ماذا تفعل، منوها أنها قررت عدم الذهاب إليه، قائلة: "نار أبي أفضل مما قد يفعله هذا الشاب بي، وأنا أستحق ما يفعله والدي بحقي ".

وأوضح الحليبي أنها أخبرت والدها بكل شيء، فطلب منها رقم هاتف الشاب، فخرج إلى الجهات المختصة وقدّم بلاغا عن الحادثة، وبالفعل تم القبض على الشخص وضبط عدد كبير من ضحاياه، مؤكدا أن البنت أعلنت توبتها وتعلمت الدرس، حيث أشاد أيضا بدور الأب الإيجابي.


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