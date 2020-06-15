فرنسا.. وفيات كورونا ترتفع إلى 29 ألفا و470

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بريطانيا أعلى وفيات كورونا في أوروبا

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في فرنسا إلى 29 ألفا و407، بعد تسجيل 9 حالات جديدة.
وبحسب موقع "worldometers" المختص بإحصاءات الفيروس، فإن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 194 ألفا و625 حتى الأحد.
ولم تنشر السلطات المعنية رقما محددا بخصوص المعلومات الحديثة.
وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 7 ملايين و961 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 434 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و94 ألفا، بحسب موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس. -

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