هل وصلت مصر لمرحلة الذروة؟.. "مكافحة كورونا" تجيب

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قالت د.جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، إن جميع الدول التي ظهر بها الفيروس تزايدت فيها الأعداد بنسب معينة وبعد ذلك وصلوا إلى الذروة وبعدها استقرت أعداد الإصابات.
 وأضافت جيهان العسال خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، أن مصر ستصل في مرحلة ما إلى ذروة الإصابات بفيروس كورونا وهذا أمر واقع حدث مع جميع الدول التي انتشر فيها الفيروس ، موضحة : "سوف نتأكد أننا عبرنا مرحلة الذروة عندما تستقر الأعداد و تبدأ في النزول تستمر في الهبوط هكذا نكون عبرنا من مرحلة الذروة".
أشارت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن بروتوكول العلاج المصري المستخدم لعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا يتم تغييره كل شهر علي حسب تغيرات الوضع وتغيرات الإصابة مؤكدة أنه لا داعي لحالة خوف فالجميع معرض للإصابة ولكن يجب تشخيص حالة الإصابة أن كانت ضعيفة أو متوسطة لمعرفة أن كانت تحتاج الحالة للذهاب إلى المستشفى أم لا لتلقى العلاج اللازم. 

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