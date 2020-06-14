خاصة بـ"البرلمان" إعلامي يكشف معلومة مهمة

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مجلس النواب

الانتخابات

خالد أبو بكر

أون إي



أكد الإعلامي خالد أبو بكر، أن الفترة المقبلة ستشهد مناقشة عدد من القوانين، معقبا: "حدوث الانتخابات من شأنها إحداث حراك في الشارع السياسي المصري" .

وأضاف "أبو بكر"، من خلال برنامج "كل يوم" المذاع علي فضائية "أون إي"، أن الفترة المقبلة ستشهد تعديلات في قانون مجلس النواب حتي يتماشى مع التعديلات .

وتابع:"حرية الرأي في مصر أصبحت تري النور، مشيدًا بتنسيقية شباب الأحزاب، حيث إن أجمل ما فيها أنهم يستمعون لبعضهم البعض، كما أنها تتكون من تركيبة حزبية متنوعة.

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