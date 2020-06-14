إيطاليا.. 78 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 34 ألفا و301

14 يونيو 2020 - 12:00 ص

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في إيطاليا، السبت، إلى 34 ألفا و301، إثر تسجيل 78 حالة.



وأوضح بيان صادر عن مؤسسة الدفاع المدني، أن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 236 ألفا و651 إثر تسجيل 346 إصابة.

وأضاف البيان أن عدد المصابين الفعليين حاليا، يبلغ 27 ألفا و485.

وأشار إلى أن عدد المتعافين من الفيروس في عموم البلاد، بلغ 174 ألفا و865، إثر تعافي ألف و780.

وذكر البيان أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة، تراجع إلى 220 بعد أن كان 227 أمس.