» قرار هام من المحكمة بشأن مغتصب طفلة 3 سنوات

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قضايا وحوادث

خطف طفلة
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حوادث

اغتصاب

المحكمة

محكمة طلخا الجزئية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة طلخا الجزئية، اليوم، قرارًا يقضي بتجديد حبس طالب بالشهادة الإعدادية 15 يوما، بتهمة اغتصاب طفلة عمرها 3 سنوات ونصف.

حيث وقعت الحادثة، بإحدى قرى طلخا بعد أن استدرجها أثناء لهوها مع شقيقاته واغتصبها داخل شقة بمنزله، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة أمام النيابة العامة وقاضى المعارضات.

والبداية كانت بتلقي مدير أمن الدقهلية، كان اللواء فاضل عمار، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث، يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا، من «س. ا» يتهم فيه جارهم «حسن. س. ح»، 16 سنة، طالب بالشهادة الإعدادية باغتصاب طفلته «جنا»، 3 سنوات ونصف داخل شقة بمنزله.

وانتقلت مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتمكنت من إلقاء القبض على المتهم أثناء محاولته الهرب، واعترف المتهم في أقواله باستدراج الطفلة عندما كانت تلعب مع شقيقاته وانفرد بها في شقة بالدور الثالث بمنزلهم واعتدي عليها.

تحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق، وقرر حسن شطا، وكيل نيابة طلخا، تحت إشراف المستشار محمد هدايات، رئيس النيابة، عرض الطفلة على الطبيب الشرعى لبيان تفاصيل ما تعرضت له.


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