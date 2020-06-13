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"فيسبوك" تفصل أحد موظفيها بسبب "ترامب"

عرب وعالم

حماية فيسبوك
حماية فيسبوك
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محمد فضل- متابعات

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فيسبوك

فصل

موظف

أقدمت شركة فيسبوك على طرد أحد مهندسيها بعد توجيهه انتقادات لرئيس الشركة مارك زوكربيرغ بعدم اتخاذ أي إجراء حيال منشورات مثيرة للجدل كتبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الموقع.

وقال براندون ديل إن فيسبوك فصلته من عمله بسبب انتقاده زميلا رفض ضم عبارات تأييد لحركة “حياة السود مهمة” (بلاك لايفز ماتر) في إحدى واجهات المستخدمين لموقع فيسبوك.

في سياق متصل أكدت شركة فيسبوك واقعة فصل الموظف من وظيفته، رغم أنها أشارت وقت احتجاج الموظفين في العمل إلى أنهم لن يواجهوا إجراءات عقابية.

وعلق ديل على حسابه على تويتر في تغريدة أخرى على السلوك الذي انتهجته فيسبوك خلال الاحتجاجات على مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد بأن “تعمد الامتناع عن إصدار أي تصريح هو أمر سياسي بالفعل”.

وكانت منشورات دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن بينها فيسبوك، قد أثارت الجدل بعدما علق على عمليات النهب والاحتجاجات في الولايات المتحدة بعد مقتل فلويد بالقول: “عندما يبدأ النهب يبدأ إطلاق النار”.

ورغم أن حساب ترامب على موقع تويتر وضع علامة تحذير على نفس المنشور بوصفه تمجيد للعنف، إلا أن المنشور على فيسبوك بقي كما هو بدعوى حرية التعبير.


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