» مجددا.. أسراب الخفافيش تظهر بالقليوبية وتهاجم الخانكة

13 يونيو 2020 - 10:44 ص

سادت حالة من الخوف بين أهالي القليوبية، عقب انتشار صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر هجوم أسراب من الخفافيش على منطقة " الإسمية " بالخانكة.

وكان طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة قد تلقى بلاغا من أهالي منطقة الإسمية التابعة للمدينة بوجود منزل مهجور به كميات كبيرة من أسراب الخفافيش، والتي تحوم حوله.

وأضاف ربيع أنه تم إخطار مديرية الطب البيطري بالمحافظة، ومن المقرر إرسال لجنة لمعاينة المنزل والقضاء علي الخفافيش.

وكانت قريتان من شبين القناطر والقناطر الخيرية قد تعرضتا لمهاجمة الخفافيش بمنازل مهجورة فى وقت سابق. وأرسلت مديرية الطب البيطري بالقليوبية حينها لجنة للقضاء عليهم وفحص الأنواع والسلالات والتي ثبت أنها من آكلة الفواكه وليست من النوع الخطير الناقل للعدوى.