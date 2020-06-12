الجارالله يصف أردوغان بـ"هتلر العصر".. والعرب في نوم عميق

12 يونيو 2020 - 09:40 ص

أعرب الكاتب الكويتي أحمد الجارالله أن العرب يعطّون في نومهم، وأردوغان يرسم أهدافه على الأراضي الليبية.

وأضاف الجارالله : "مزعج منظر أردوغان وهو يستعرض الخريطة الليبية ويحدد مواقع مليشياته علي الأرض الليبية والغازي تركي وهتلر هذا العصر التركي يشرح وعلي التلفزيون المواقع التي غزاها علي الأرض الليبية.. العرب يغطون في نوم عميق".

وقال الجار الله إن تركيا لن تستطيع الاستمرار والبقاء في دوله عمر المختار قلنا ونقول لتركيا عليك قراءة ثقافة الليبيين إنهم يكرهون من يغزو بلادهم ..تركيا بتمددها في أوطان الغير ستنفق أموال شعبها علي غزواتها مثل ما أنفقت إيران وانتهي بها الأمر معزولة منبوذة.

ورد أحد رواد تويتر على الجارالله بالقول : " لا حضرتك لازم تكون دقيق وما تعممش النوم.. مصر مش نايمة ولا نامت في يوم عن قضايا العرب.. فيه بس شوية بيجعجعوا و وقت الجد بيختفوا".

يذكر أن مصر طرحت قبل أيام مبادرة لحل الأزمة في ليبيا، وذلك في أعقاب تحقيق الحكومة المعترف بها دوليا هناك انتصارات مهمة في مواجهتها مع قوات القائد العسكري خليفة حفتر.

وتشمل المبادرة، التي حملت اسم "إعلان القاهرة"، مقترحا بوقف لإطلاق النار.

وارتكزت المبادرة على نتائج قمة برلين، التي عقدت في يناير الماضي، وانتهت بدعوة أطراف الصراع بالالتزام بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، والعمل على الوصول لتسوية سياسية.

كما اشتملت المبادرة على استكمال مسار أعمال اللجنة العسكرية (5+5) التي ترعاها الأمم المتحدة وتضم خمسة مسؤولين عسكريين من كل طرف من طرفي النزاع.