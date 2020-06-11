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"الاغتصاب موضة".. شاب يدعو للاعتداء على الفتيات بدولة عربية

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" الاغتصاب موضة".. شاب يدعو للاعتداء على الفتيات بدولة عربية
" الاغتصاب موضة".. شاب يدعو للاعتداء على الفتيات بدولة عربية
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عبد القادر وحيد- متابعات

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شاب

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الفتيات

تيك توك

الاغتصاب موضة

في واقعة صادمة بالأردن، دعا شاب لاغتصاب الفتيات، من خلال مقطع فيديو، ما دفع السلطات الأردنية إلى إلقاء القبض عليه بسبب دعوته المخلة.

وكانت السلطات الأردنية قد ألقت القبض على شخص قام بالتحريض على الاعتداء على الفتيات واغتصابهن في فيديو تم نشره عبر تطبيق "تيك توك".

جاء هذا بعدما أصدرت مديرية الأمن العام بيانا قالت فيه إن وحدة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي باشرت التحقيق في مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص محرضا على الاعتداء على الفتيات.

وأكد الناطق الإعلامي باسم المديرية أن التحقيقات تمكنت من تحديد هوية الشخص ومكان تواجده، وألقي القبض عليه ، حيث باشرت التحقيق معه تمهيدا لإحالته للقضاء.

وكان الشخص قد تطرق في الفيديو إلى طريقة لبس الفتيات، قائلا : "لو أصبحت هذه الملابس موضة، فالاغتصاب أيضا موضة.. وأنا بحكيلكم الصح يا شباب"، ما تسبب في اعتقاله بسبب دعوته الفاضحة. 

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