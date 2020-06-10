» الاحتجاجات ترفع إصابات كورونا في لبنان

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ارتفعت إصابات فيروس كورونا في لبنان، خاصة مع رصد حركات احتجاجية ضد الفساد، وعقب فتح البلاد تدريجيا وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وتظاهر عشرات المحتجين تظاهروا اليوم الأربعاء عند مدخل مجلس النواب في وسط بيروت، مطلقين هتافات تدعو إلى الثورة.

من جهة أخرى، رصدت وزارة الصحة اللبنانية اليوم 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد -19"، مقابل 18 إصابة في اليوم السابق، و19 يوم الاثنين، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 1388.

ولفتت الوزارة إلى أن المصابين الجدد بينهم 12 حالة من المقيمين المخالطين لمصابين، و8 حالات لوافدين من خارج البلاد.

وأكدت الوزارة أنها لم تسجل أي حالة وفاة مرتبطة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية، وبالتالي فإن عدد الوفيات استقر عند 30.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية إلى أن هناك 8 حالات تتلقى العلاج في العناية المركزة.


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