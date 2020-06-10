» إلزام شركات التأمين بالمساهمة في علاج مصابي كورونا

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اجتمع الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائبه المستشار رضا عبدالمعطي مع رؤساء شركات التأمين لمناقشة مستجدات التعامل مع الظروف الحالية، بحسب بيان من الهيئة اليوم الأربعاء.

وبحث الاجتماع موقف وثائق التأمين الطبي من تغطية نفقات العلاج من الإصابة بفيروس "كورونا المستجد" لحملة وثائق التأمين الطبي.

وتبين خلال الاجتماع -الذى تم عبر آلية الفيديو كونفرس - اختلاف طبيعة التغطية من شركة لأخرى حسب شروط الوثائق والتغطيات المتاحة والتغطيات المستثناة، حيث يوجد تباين بين وجود وثائق تغطي تكاليف العلاج من الإصابة بالفيروس ووثائق تستثني تلك التغطية، بحسب البيان.

وأوضح الدكتور عمران بأن الاجتماع مع شركات التأمين كان إيجابياً وفعالا للغاية، مشيرا إلى أن الشركات التي تستحوذ على 71% من عملاء التأمين الطبي في السوق ملتزمة بتوفير التغطية العلاجية لمصابي فيروس "كورونا" من المؤمن عليهم لديها بصورة كاملة وذلك وفقاً لتعاقداتها مع المستشفيات.

وأضاف رئيس الهيئة أن باقي الشركات التي تستحوذ على 29% من عملاء التأمين الطبي في السوق والتي لا تغطي وثائقهم التأمينية الأوبئة قد أبدت مرونة كبيرة في إعادة التغطية التأمينية لعملائها (المؤمن عليهم).

كما أبدت هذه الشركات مرونة لسداد تكاليف متطلبات التشخيص حتى يتم تحديد مدى إيجابية أو سلبية الإصابة بفيروس "كورونا"، مع إمكانية استفادة هؤلاء العملاء - حال رغبتهم باستكمال العلاج على نفقتهم - بأسعار شركة التأمين مع المستشفى المتعاقد معها.

يذكر أن 50% من التعاقدات الطبية في مصر تتم من خلال شركات أخرى بخلاف شركات التأمين مثل مديري الشبكات الطبية، وشركات إدارة الرعاية الصحية (HMO) ، ويستهدف قانون التأمين الموحد –الجديد- ضم تلك الكيانات لقطاع التأمين وخضوعها لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.


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