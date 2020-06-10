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اختر "الفراولة" بهذه الطريقة وابتعد عن أضرارها السامة

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الفراولة
الفراولة
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متابعات- أمينة عبد العال

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يقبل الكبار والصغار على تناول "الفراولة" فهي تعتبر من الفاكهة المحببة إلي جانب أنها غنية بالفيتامينات لذلك يجب اختيارها بعناية هربا من الأضرار التي من الممكن أن تسببها بسبب استخدام المواد الكيميائية والتي قد تسبب أضرارا سامة للجسم.

ويؤكد الخبراء أن هناك خطوات يجب اتباعها عند شراء الفراولة ومن أهمها :

1-   شراء الفراولة الغامقة لأنها غنية بالأنتوسيانين المسئول عن اللون الأحمر و هو مضاد للالتهابات والسرطان.

2-   اختر الثمرة الطازجة الممتلئة لأنها تحتوي علي نسبة كبيرة من فيتامين سي .

3-   اختر الثمرة المتساوية في اللون لأنها تكون أقل في الأسمدة والكيماويات .

4-   إذا كان جذع الثمرة أخضر فهذا يعني أنها طازجة .

5-   رائحتها الطيبة تعني أنها جيدة وسليمة .


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