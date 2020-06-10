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احذر هذه العلامة في جلدك تعني إصابتك بأمراض القلب

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متابعات- أمينة عبد العال

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القلب

السكتة الدماغية

الذبحة الصدرية

تعتبر زيادة الكولسترول من الأسباب الرئيسية للإصابة بأمراض القلب التي قد تؤدي إلي الوفاة إذا لم يتم تداركها سريعا.

وحذرت الأبحاث الطبية الحديثة من بعض الأعراض التي توجد في الجلد وتنبأ الإنسان بزيادة نسبة  الكولسترول فلابد من الانتباه لها لتلافي الأضرار المترتبة عليها ومن أهمها الذبحة الصدرية وهي ألم في الصدر ناتج عن أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية  وأمراض الدورة الدموية.

والعلامة التي حذر منها الأطباء هي وجود تجمع محدد باللون الأصفر تحت الجلد و تعرف بـ " اللويحة الصفراء " وتتكون نتيجة لارتفاع مستويات الكولسترول.


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