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تفاصيل صادمة.. نجمة روسية تحمل من ابن زوجها

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نجمة روسية تحمل من ابن زوجها
نجمة روسية تحمل من ابن زوجها
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فتحي مجدي

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كشف نجمة شهيرة على وسائل التواصل الاجتماعي عن حملها من ابنها بالتبني البالغ من العمر 20 عامًا، بعد أن تخلت عن زوجها وارتبطت بعلاقة معه. 
وشاركت مارينا بالمشيفا (35 عامًا)، متابعيها البالغ عددهم 411 ألفًا، مقطع فيديو أعلنت من خلالها أنها في انتظار إنجاب طفل من علاقتها مع ابن زوجها.

وارتبطت مارينا بالطالب فلاديمير فوفا شافيرين، الذي يحظى برعايتها منذ كان في السابعة من عمره.
وبدأت مارينا، التي تعمل مدون للياقة البدنية وهي من "سلافيانسك أون كوبان" في منطقة كراسنودار الروسية بدأ بمواعدة فلاديمير عندما كان في عمر 19 عامًا.

بدأ ذلك، عندما عاد الطالب من الجامعة، وبدأ في المساعدة في أعمال المنزل، وأخذ أشقاءه الخمسية المتبنين إلى الخارج للتنزه والتسوق.

خلال هذا الوقت، بدآ الزوجان مشاعر رومانسية. ووفقًا للزوج السابق أليكسي شافرين (45 عامًا)، قال إنه كان بينهما علاقة رغم أنفه.


وأضاف أليكسي: "لقد أغرت ابني، فوفا ليست قادرة على ذلك. لم يكن لديه صديقة من قبلها. لم يكونوا خجولين من ممارسة الجنس بينما كنت في المنزل". 

وتابع: "كنت سأغفر لها الخيانة لو لم يكن ابني. كانت تركض إلى سرير ابني من غرفة نومنا عندما كنت نائمة ... بعد ذلك كانت تعود إلى الفراش وكأن شيئًا لم يحدث. عندما اكتشفت كل شيء، طلبت الطلاق".

وكشفت ماريا وابنها بالتبني تفاصيل علاقتهما على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من هذا العام. ونشرت صورة لنفسها وهي تبلغ من العمر 22 عامًا مع فلاديمير عندما كان في السابعة من عمره. 

وأثارت تلك العلاقة ردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال أحد المتفاعلين: "أكثر ما يصدمني هو أن هذا الصبي نشأ أمام عينيها".


غير أن مارينا لم تنزعج من الانتقادات، قائلة: "أعرف أن البعض سيحكم علينا، والبعض الآخر سيدعمنا، لكننا سعداء ونتمنى لك أن تكون كذلك".

ويعيش أطفال مارينا الآخرون مع زوجها السابق أليكسي. وتخطط الآن للزواج من حبيبها الأصغر. وأوضحت أن والدة فلاديمير - الزوجة السابقة لأليكسي - ستساعدهما في رعاية الطفل.



https://www.dailystar.co.uk/real-life/instagram-star-35-pregnant-20-22162105

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