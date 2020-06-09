تفاصيل صادمة.. نجمة روسية تحمل من ابن زوجها

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أقوى هجوم من"شوبير" على "مرتضى": انت مالك
استقالة رئيسة البرلمان الإثيوبي من منصبها
عقوبات قاسية على من بلغ 28 عامًا ولم يتزوج
بيان من مجلس الأمن القومي بشأن أزمة سد النهضة
تامر أمين يعتذر للمشاهدين: " عمر ما حد يهين أهله وناسه"
الديهي: مصر ليست سمسارًا ولكننا نقف للمعتدى بالمرصاد
تواضروس: السيسي مايسترو وقائد المستنير
8 ملايين جنيه منحة الرئيس لـ 17 ألف عامل
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