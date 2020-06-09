أقوى هجوم من"شوبير" على "مرتضى": انت مالك

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هجوم

الزمالك

مرتضى منصور

الاهلى

احمد شوبير

هاجم الإعلامى أحمد شوبير، مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بسبب هجوم قناة الزمالك المتتالى على النادي الأهلي ومسئوليه خلال الفترة الأخيرة بشكل متواصل، وحديثه عن ان النادي الأهلي تعاقد من حارس المرمى نجل أحمد شوبير بمبلغ 5 مليون جنيه.

ووجه شوبير رسالة إلى مرتضى منصور رئيس الزمالك عبر برنامج الإذاعي صباح اليوم قائلا :" "جماهير الزمالك كانت تتمنى أن يكون لناديها القناة الخاصة بها، وانت حققت ذلك في عهدك وهذا شيء جيد للغاية".

وأضاف : "نحن لدينا قناة خاصة بالأهلي، وأستمتع بها خلال عرض مباريات قديمة لي وذكرياتنا ونحن نحقق نادي القرن مع الأهلي أو الآحاديث التي تخص القلعة الحمراء".

وتابع: "أنت لديك قناة خاصة بناديك، لكن عملك يقوم على النادي الأهلي، أنت مالك بما يحدث داخل الأهلي، فمثلا عقد لاعب معين بـ 90 مليون جنيه، ما شأنك أنت في هذا الأمر".

وقال شوبير: إنه تواصل مع نجله مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلى لمعرفة حقيقة حصوله على 5 ملايين جنيه من الأهلى فى الموسم كما وصف رئيس الزمالك؛ مشيرا إلى أن هذا الأمر عار تماما من الصحة ولا يعلم من أين يأتي رئيس الزمالك بهذا الحديث .


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