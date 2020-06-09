الإعدام لإيراني قدّم معلومات تسببت في اغتيال قاسم سليماني

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عبد القادر وحيد- متابعات

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إيران

قاسم سليماني

الإعدام

محمود موسوي مجد

أعلنت الحكومة الإيرانية اليوم الثلاثاء أنها ستقوم بإعدام شخص متهم بالضلوع في اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني الراحل.

وكانت المحكمة العليا قد أيدت الحكم الصادر بحق "محمود موسوي مجد" ، بعدما أدين بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل عبر مساعدته واشنطن على استهداف قاسم سليماني.

وبحسب تصريحات المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي فإن محمود موسوي مجد أدين بالتجسس على القوات المسلحة الإيرانية وخصوصا فيلق القدس ومكان تواجد وتنقلات الجنرال قاسم سليماني.

وأضاف أنه تلقى مبالغ كبيرة من كل من جهاز الموساد الإسرائيلي ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.

وقال إسماعيلي في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون: "محمود موسوي مجد قدم معلومات عن سليماني لأعدائنا".

وكان قاسم سليماني قد تم اغتياله من خلال استهدافه من قبل طائرة أمريكية مسيرة، مع عدد من قيادات شيعية أبرزهم نائب رئيس الحشد الشعبي  أبو مهدي المهندس، بالقرب من مطار بغداد.


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