  • الثلاثاء 09 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر11:56 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

رئيس لجنة كورونا: السيناريو الأسوأ في يونيو..2500 حالة يوميا

مستشار الرئيس لصحة

"أنت تتحدث للإعلام 4 مرات يوميًا".. تحرج مستشار الرئيس للشئون الصحية

مفتي الجمهورية مهنئا السيسي: لبيتم النداء وأديتم الأمانة

مفتي الجمهورية مهنئا السيسي: لبيتم النداء وأديتم الأمانة

وزيرة الصحة هالة زايد

هالة زايد: "ده مش وقت ربح وفلوس"

مستشار الرئيس يكشف سبب ارتفاع أعداد كورونا

مستشار الرئيس يكشف سبب ارتفاع أعداد كورونا

سد النهضة

اليوم.. اجتماع لوزراء ري مصر والسودان وإثيوبيا

الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة

وزير الكهرباء يعلن عن الأسعار الجديدة للشرائح

السعودية

السعودية تكشف حقيقة التعاون مع شركة إسرائيلية بمشروع اقتصادي كبير

الشرطي والضحية.. مفاجأة مدوية في مقتل " فلويد"

معلمة جورج فلويد تكشف هذه المفاجأة

مستشار بن زايد: "العين بصيرة واليد قصيرة"

هل اقتربت نهايته.. مستشار بن زايد يصف تدوينات مسئول كبير بالصبيانية

رئيس دولة يرغب في أن يصاب بكورونا ليثبت هذا الأمر

عرب وعالم

فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

بريطانيا.. جونسون بدأ يتعافى من "كورونا"

#

إسرائيل تقيم علاقات دبلوماسية مع دولة عربية جديدة

#

تركيا تعلن رسميًا بدء إرسال قواتها إلى ليبيا

#

«جريزمان»: علينا التعلم من أخطاءنا قبل مواجهة الريال

اوكرانيا

طاعون

رئيس دولة

فيروس كورونا

قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلنسكي، إنه يرغب في أن يصاب بالفيروس التاجي ليثبت بالتجربة لمواطنيه أن هذا الأمر "ليس بطاعون".
وعبر الرئيس الأوكراني عن هذه الرغبة في تصريح صحفي بقوله: "أردت أن أجتاز هذه المرحلة بنفسي، لتسهيل الأمر على الناس. عندما كانت لدينا لحظة اكتئاب، اجتمعنا. اقترحت على أناسنا: هيا فلأمرض، واعزلوني على الفور في المكتب الرئاسي وسأتجاوز الأمر بشكل طبيعي".

وتابع زيلينسكي: "حتى يعي الناس أن الأمر مرعب، يمكن أن تمرض، تشعر بالسوء. وسأعيش ذلك بنفسي، سأظهره، حتى يفهم الناس أنه ليس بطاعون، حتى لا يكون هناك اكتئاب".

ولفت الرئيس الأوكراني إلى أن الأمر كان مرعبا جدا في البداية حين ظن الناس أننا جميعا سنموت.

وذكر زيلينسكي أن أسرته ما كانت لتسامحه على مثل هذا العمل، مضيفا "سيقولون إنني مجنون. وسيكونون على حق من حيث المبدأ".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» رئيس دولة يرغب في أن يصاب بكورونا ليثبت هذا الأمر
» نادر جدًا.. انتقال كورونا من المصابين الذين لا تظهر عليهم أعراض
» مرتضى منصور يكشف حقيقة تجديد عقد "باتريس" وصرف مستحقات اللاعبين
» صورة نادرة للملك عبد الله مع شقيقته تشعل مواقع التواصل
» "صد ركلات" حارس مرمى شهير يحتفل بزفافه مع عروسه
» فنان شهير يقتل سائق شاحنة في حادث مرور
» عبد الحفيظ: واحد بيتعامل مع مرتضى وبندق..عايزه يتقارن بصالح سليم ازاي؟
» رسالة غامضة من "شوبير" بعد كشف قيمة عقد نجله في الأهلي
» إعلامية شهيرة: بيقولولي "انتي رد سجون" وبعاني من قلة الرزق
» مفاجأة وراء وفاة المخرجة شيرين غيث
» الأهلي: الزمالك هو النادي الوحيد اللي شايف 12 دوري أكبر من 41 دوري

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية