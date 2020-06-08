عاجل.. قتلى وجرحى في انفجار بتركيا

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الطيب حسين
سقط قتيلان وجرحى في انفجار وقع قبل قليل، في ولاية وان جنوب شرق تركيا.
وبحسب وسائل إعلام فإنه سقط قتيلان على الأقل وأصيب 8 آخرون جراء الانفجار.
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