  • الإثنين 08 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر09:30 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

عاجل.. قتلى وجرحى في انفجار بتركيا

السيسي وميركل

الرئيس يبحث "قضية الساعة" مع «ميركل»

سد النهضة

سد النهضة.. السودان يفاجئ إثيوبيا

كورونا

أول دولة عربية تعلن السيطرة على "كورونا"

السعودية

وفاة ثاني إعلامي سعودي خلال 48 ساعة

آبي أحمد

"آبي أحمد": "اتخذنا قرار بشأن سد النهضة لا رجعة فيه"

محمد صلاح

السادس عالميًا.. «صلاح» في صدارة الأغلى بهذا الرقم

الإفتاء: يجوز التعجيل بالزكاة للمتضررين من كورونا

الإفتاء عن "فتح القسطنطينية": لا علاقة لأردوغان به

الأزهر

الأزهر عن بيع "بلازما" المتعافين من كورونا: حرام

الدولار

انخفاض حاد في أسعار الصرف.. الجنيه يتفوق على الدولار

تصريحات صادمة من الملك عبدالله عن "كورونا"

عرب وعالم

الملك عبدالله
الملك عبدالله
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

الأزهر عن بيع "بلازما" المتعافين من كورونا: حرام

#

عالم إيطالي: نراقب كورونا منذ أسابيع .. واكتشفنا هذه المفاجأة

#

كشف حقيقة إصابة أمير كرارة بفيروس كورونا

#

لأول مرة..تصريحات جريئة من"دينا الشربيني" عن عمرو دياب

أدلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بتصريحات قوية عن فيروس كوورنا المستجد، حيث وصفه بأنه المعركة الأكبر حاليًا وغير وجه العالم.

ودعا الأردنيين إلى الحذر في عملية استئناف الأنشطة "حتى لا نعود إلى الوراء خطوتين".

ونقل بيان صادر عن الملك عبد الله قوله خلال لقائه عددا من الكتاب والصحفيين الأردنيين في قصر الحسينية في عمان: "كورونا غيرت العالم، ومفهوم إعادة ضبط العولمة الذي تحدثت عنه مؤخرا، يعني أننا نعيش في عالم جديد، ولا بد من تعاون الدول في ما بينها، وأن تنأى خلافاتها جانبا، كون المعركة الأكبر أصبحت كورونا، وتبعاتها".

وحذر الملك عبد الله من خطورة "التخلي عن الإجراءات الوقائية التي اتبعت في الفترة الماضية".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» دولة آسيوية تعلن عودة حركة الطيران إلى مصر
» الإمارات: 568 إصابة جديدة بـ"كورونا"
» الصحة العالمية: وضع كورونا أصبح سيئًا والكمامة ليست واقية
» تسجيل 65 وفاة بسبب كورونا في إيطاليا
» إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه
» رفع حظر التجول في كامل أنحاء تونس
» تفاصيل القبض على مدرب "داعش" في العراق
» الإفتاء عن "فتح القسطنطينية": لا علاقة لأردوغان به
» إصابة وزير بارز بـ"كورونا" في موريتانيا
» إصابة نجم ريال مدريد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية