"آبي أحمد": "اتخذنا قرار بشأن سد النهضة لا رجعة فيه"

08 يونيو 2020 - 06:33 م

قال آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، إن الهدف من وراء تطوير سد النهضة هو نمو إثيوبيا، حسبما نقلت العربية الإخبارية اليوم الاثنين. وتابع، حسب العربية، أن بلاده لا تسعى لالحاق الأذى بالآخرين، مشيراً إلى أن قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه.

وكانت وزيرة الخارجية السوادنية أسماء عبد الله دعت مصر لاتخاذ موقف قوي لمواجهة العناد الإثيوبي، ولم تفسر الوزيرة حيثيات الموقف المطلوب إلا أنها أسهبت في حديث لتلفزيون السودان، في التأكيد على الثوابت التي لا يمكن التنازل عنها.

وتصر الخرطوم على هذه البنود ومنع أديس أبابا من الاستمرار بأي إجراءات أحادية الجانب، في رسالة بعثت بها الأسبوع الماضي إلى مجلس الأمن.

وشددت مصر خلال جولات التفاوض مع إثيوبيا على ضرورة الحفاظ على حقها التاريخي في مياه النيل، المنصوص عليه في اتفاقات دولية أبرزها اتفاقية نوفمبر 1959 والتي حددت حصة مصر من مياه النيل بـ55.5 مليار متر مكعب سنويا.

وتطالب القاهرة بمراعاة تدفق المياه خلال فترة ملء السد، وهو ما تتجاهله إثيوبيا، التي اعترفت مؤخرا عدم اعترافها بالحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل.