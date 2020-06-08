» تفاصيل القبض على مدرب "داعش" في العراق

08 يونيو 2020 - 05:23 م

ألقت القوات الأمنية العراقية، اليوم الاثنين، القبض على "مدرب" عناصر تنظيم "داعش" خلال عملية نفذتها في محافظة نينوى، شمالي العراق.

وذكر بيان لوزارة الداخلية، أن "القوات الأمنية ألقت القبض على الإرهابي المكنى بـ(أبو حمزة) قرب جامع النوري الكبير، في الجانب الأيمن لمدينة الموصل بمحافظة نينوى".

وأضاف، أن "المتهم كان يعمل مدربا في المعسكرات العامة لداعش خلال فترة سيطرته على مدينة الموصل".

وأشار البيان، إلى أن "عملية إلقاء القبض تمت بناء على معلومات دقيقة وتعاون المواطنين".