خلفان: صدمت في هذا الرئيس بعد سماحه بزواج المثليين ببلاده

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ضاحي خلفان
ضاحي خلفان
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كشف ضاحي خلفان - نائب رئيس شرطة دبي - عن القرار الذي جعله يغير رأيه في الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال "خلفان" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : كنت اظن اردوغان حريصا على الاسلام... واذ به يجيز زواج المثليين... وتصفق له جماعة الاخوان المسلمين... ويقولون.. وماله.

واستنكر خلفان رفض دعوته لإقامة علاقات مع إسرائيل قائلا: سيسبوني سب وشتيم وقذف ولعن..الخ لانني اطالب بعلاقات مع اسرائيل... مع العلم انهم يمدحون ويحبون ويؤيدون تركيا واردوغان وقطر الذين لهم علاقات بالدولة الاسرائيلية.... هذا كيل بعشرة مكاييل..

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