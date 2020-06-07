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عروس تطلب من صديقتها هذا الشيء في حفل الزفاف.. لن تخيل السبب

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عروس تطلب من صديقتها هذا الشيء في حفل الزفاف.. لن تخيل السبب
عروس تطلب من صديقتها هذا الشيء في حفل الزفاف.. لن تخيل السبب
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عبد القادر وحيد- متابعات

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استراليا

العروس

الفتاة

حفل الزفاف

صديقتها

طلبت عروس استرالية من صديقتها عدم حضور حفل زفافها، حتى لا تلفت الأنظار إليها، حيث تشامن معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن استيائهم، واصفين الفتاة بـ "الغيورة" و"الوقحة " .

 وكانت فتاة استرالية قد عرضت صديقتها المقربة لصدمة، حيث طلبت منها عدم حضور حفل زفافها في فبراير المقبل .

وعقب انتشار الخبر بررت الفتاة موقفها الغريب رغم متاعب صديقتها بعدما فقدت جنينها،  بتجهيز استعدادات الزفاف ، بأنها تخشى من جذبها الأنظار خلال الحفل.

وقالت الفتاة في رسالة نشرتها صديقتها المصدومة ، أنها تخشى بأن يسأل الناس صديقتها عن ظروف فقد الجنين ويتعاطفون معها خاصةً أنها لم تشرح ظروفها.

من جانبها أعربت صديقتها عن صدمتها ، حيث شاركها المتابعون على كواقع التواصل الاجتماعي صدمتها.


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