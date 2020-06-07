» عروس تطلب من صديقتها هذا الشيء في حفل الزفاف.. لن تخيل السبب

07 يونيو 2020 - 01:51 م

طلبت عروس استرالية من صديقتها عدم حضور حفل زفافها، حتى لا تلفت الأنظار إليها، حيث تشامن معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن استيائهم، واصفين الفتاة بـ "الغيورة" و"الوقحة " .

وكانت فتاة استرالية قد عرضت صديقتها المقربة لصدمة، حيث طلبت منها عدم حضور حفل زفافها في فبراير المقبل .

وعقب انتشار الخبر بررت الفتاة موقفها الغريب رغم متاعب صديقتها بعدما فقدت جنينها، بتجهيز استعدادات الزفاف ، بأنها تخشى من جذبها الأنظار خلال الحفل.

وقالت الفتاة في رسالة نشرتها صديقتها المصدومة ، أنها تخشى بأن يسأل الناس صديقتها عن ظروف فقد الجنين ويتعاطفون معها خاصةً أنها لم تشرح ظروفها.

من جانبها أعربت صديقتها عن صدمتها ، حيث شاركها المتابعون على كواقع التواصل الاجتماعي صدمتها.