تويتر والمسدس.. تركي الحمد: أسوأ اختراعين عرفهما التاريخ

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تويتر

المثقف

الجاهل

تركي الحمد

المسدس

ثمّن الكاتب السعودي تركي الحمد العبارة الرائجة أن تويتر والمسدس هما أسوأ اختراعين عرفهما التاريخ.

وكان الحمد قد أعاد العبارة وعلق عليها بالقول: "معبرة أعجبتني"، والتي جاء فيها: "أسوأ اختراعين بتاريخ البشرية المسدس وتويتر.. الأول جعل الجبان يهدد الشجاع.. والثاني جعل الجاهل يناقش المثقف".

وتفاعل متابعو الحمد مع تدوينته، حيث علق أحدهم قائلا : "بعد مرور أكثر من 30 دقيقة على تغريدتك رد عليك ما يقارب 100 مغرد من اتفقوا معك لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة وبكل احترام عارضتك الغالبية وبما أنك تدعي الثقافة وتطالب بحكم رأي الأغلبية دائمآ عليك أن تقبل برأي الأغلبية لتثبت ثقافتك".

وعلق آخر: "تويتر كشف ضحالة كثير من المثقفين والإعلاميين، وكشف سوء معتقدات بعضهم، وسحب البساط منهم، ولذلك نصبوا له راية العداء".

كما علق أيضا أحد رواد تويتر قائلا: "أنا أرى أن تويتر من أفضل الإنجازات البشرية تذكر يوم كنا نبحت عن الرياض أو الجزيرة كل صباح لنعرف مادار حولنا .. الآن كل أخبار العالم بين يديك وتستطيع إبداء رأيك في نفس اللحظة".


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