«فيس بوك» يتيح لك التخلص من المنشورات غير المرغوب فيها

06 يونيو 2020 - 09:32 م

أتاح موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خاصية جديدة تسمح للمستخدم بحذف مئات أو حتى آلاف المنشورات القديمة مرة واحدة.





وتتيح خاصية (manage activity) الجديدة، المتوفرة حاليًا عبر تطبيق "فيس بوك" المخصص للهواتف المحمولة، البحث باستخدام تاريخ محدد أو خلال فترة زمنية أو بذكر اسم شخص معين، بهدف حذف أي منشورات غير مرغوب في الاحتفاظ بها.





كما تمكن الخاصية الجديدة مستخدمي "فيس بوك" من إخفاء المضمون القديم مع الاحتفاظ به للاستخدام الشخصي في أرشيف، في حالة عدم الرغبة في الحذف.





وأعلن "فيس بوك" في بيان، أنه يتفهم أن "منشورات الأشخاص قبل سنوات سابقة ربما لا تمثلهم اليوم".





وأشار كذلك إلى "الاستمرار في تطوير طرق جديدة لاحترام خصوصية الأشخاص بتوفير المزيد من الشفافية والتحكم".





وترى عدد من المواقع والصفحات المتخصصة في مجال التكنولوجيا أن إطلاق "فيس بوك" للخاصية الجديدة هو دليل على انتباه الموقع لعزوف المستخدمين الأصغر سنًا عن مواقع التواصل الاجتماعي التقليدية تجنبًا لاحتفاظ هذه المواقع بمواد "ربما تتسبب في إيذائهم فيما بعد".







وكان تطبيق "أنستجرام"، الذي يملكه "فيس بوك" تعامل سابقًا مع الأمر بالفعل حيث يتمتع بخاصية القصة التي يتم حذفها تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة.

