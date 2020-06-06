» تفاصيل مداهمة شقة "الشواذ" في الجيزة

06 يونيو 2020 - 03:32 م

تمكنت مباحث الآداب في محافظة الجيزة، من ضبط 3 شواذ جنسيا داخل إحدى الشقق السكنية، يتخذونها وكرًا لممارسة الأعمال المخلة.

وقالت تحريات مباحث آداب الجيزة- حسب صدى البلد- إنه تم رصد إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والمواقع الإباحية لـ 3 شواذ جنسيا، تتضمن الإعلان عن ممارسة الشذوذ واستقطاب الرجال.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين داخل احدى الشقق، لاتهامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب وممارسة الفجور مقابل مبالغ مالية.

وشرحت التحريات أن المتهمين يرتدون ملابس واكسسوارات السيدات، بقصد استقطاب الرجال والشباب حديثى السن ممن لهم ميول جنسية غير سوية لـ ممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور والشذوذ.

وبإجراء التحريات تبين قيام المتهمين بإدارة مسكن للأعمال المنافية للآداب وممارسة الفجور، ويتم الاتفاق مع الرجال مقابل مبالغ متفاوتة تقارب الـ500 جنيه في النصف ساعة، حيث تم ضبط المتهمين وتحرر المحضر رقم 8985 الجيزة وبعرضهم علي النيابة المختصة أمرت بحبسهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات.