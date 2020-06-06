هل دخلت "الجداوي"في غيبوبة ..طيبيها يجيب

06 يونيو 2020 - 10:56 ص





كشف الدكتور محمد رضا، نائب مستشفى أبو خليفة للعزل بالإسماعيلية، أخر التطورات الفنانة رجاء الجداوي على حالتها الصحة، عقب إصابتها بفيروس كورونا.



وقال"رضا"، خلال تصريحات تليفزيونية، بأنها حاليا بالعناية المركزة، وهناك استقرار في الحالة منذ 3 أيام، حيث لم تتحسن أو تتأخر، معقبا "الأطباء مستبشرين بحالة الاستقرار للفنانة".



وأضاف نائب مستشفى أبو خليفة للعزل بالإسماعيلية، أن استقرار الحالة لمدة 3 أيام شيء جيد، نافيا ما تردد على أن الفنانة رجاء الجداوي دخلت في غيبوبة.



و أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الجمعة، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة حتى الآن.

