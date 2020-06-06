تفاصيل مؤثرة بإرسال أدوية لمواطنة مصرية بالمالديف

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دي إم سي

فتاة

المادليف

روت شابة مصرية، تدعى "آية"، تقيم في المالديف، تفاصيل استغاثتها بالسفارة المصرية في سيرلانكا، من أجل احتياجها لدواء قائلة: "إنها تستخدم قطرة لعينها؛ لأنها تعاني من مياه زرقاء على العين، ولا يوجد نفس النوع في المالديف".

وأضافت "آية"، خلال لقاء خاص ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنها حاولت شحن القطرة من مصر، ولكنهم أخبروها أنه لن يتم السماح بإرسالها إلا بموافقة الخارجية المصرية، لافتة إلى أن هناك حظر تجول كامل لمدة 24 ساعة في المالديف، بسبب فيروس كورونا.

وأوضحت ، أنها تواصلت مع السفارة المصرية، وطُلب منها أن ترسل بريد إلكتروني، وبعدها وجدت الرد من الخارجية المصرية، وفي اليوم التالي تمت الموافقة على طلبها، وتم إرسال 4 عبوات لها عن طريق الصليب الأحمر، وتم إعفاؤها من ثمن العبوات، وبعدها تواصل معها السفير المصري".

وتابعت: "السفير المصري كلمني وقالي مفيش حاجز بين المواطن المصري وبلده، وقالي إنه هيجيبلي قطرة وهو جاي المالديف في شهر 7، وقالي لو احتجتي أي حاجة متتردديش إنك تكلميني، وأرسل كارت مع القطرة مكتوب عليه مع "تمانياتنا بالشفاء العاجل"، لافتة إلى أن عدم تعاطي هذه القطرة في موعدها يعرضها لفقدان البصر.

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