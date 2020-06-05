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سحب 9500 جندي أمريكي من ألمانيا بقرار من "ترامب"

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أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامره لوزارة الدفاع بسحب 9500 جندي أمريكي من ألمانيا حتى شهر سبتمبر القادم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي كبير لم تكشف اسمه قوله إن العدد الإجمالي للجنود الأمريكيين المتمركزين في ألمانيا حاليا هو 34500.

وأضاف أن جزءا من الجنود المغادرين ستتم إعادة توجيههم إلى بولندا ودول حليفة لواشنطن، فيما سيعود المتبقون إلى الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي انتقدت "أسلوب ترامب المثير للجدل" في إدارة أزمة الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة إثر مقتل جورج فلويد.



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