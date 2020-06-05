» وفاة نائب كنيسة إنجلترا المتزوج من شاب

05 يونيو 2020 - 05:09 م



توفي نائب كنيسة انجلترا السابق، ريف فيليب كليمنتس، الذي تزوج من شاب مثلي قبل أعوام عن عمر يناهز 81 عامًا.



وجاء ذلك بعد نقله إلى المستشفى في بوخارست برومانيا قبل أيام من وفاته في 31 مايو.



كان كليمنتس متزوجًا من شاب روماني يبلغ من العمر 27 عامًا، تعرف عليه على موقع مواعدة وتزوجا في أبريل 2017، وهو الآن يستعد للاستمتاع بثروته التي آلت إليه بعد وفاته.



وقال الأرمل فلورين مارين، إنه مستاء بعد وفاة كليمنتس، لكن يومين من الحداد "يكفي"، لأن زوجه الراحل لا يريده أن يكون حزينًا.



وأضاف لصحيفة "ديلي ميل": "يعتقد الناس أنني أرملة لها قبعة سوداء تبكي، وبكيت، لكن يومين يكفي"، مضيفًا: "فيليب لم يكن يريدني أن أبكي، أراد أن يكون الناس سعداء مهما حدث".



وأوضح أنه "سيتذكر فيليب دائمًا" لكنه لم يستبعد الدخول في علاقة مستقبلية.



ويتطلع فلورين الآن إلى الاستمتاع بثروة تصل إلى 150 ألف جنيه إسترليني، هي عبارة عن قيمة بوليصة التأمين على الحياة، إلى جانب منزل بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني، تم كتابته باسمه قبل وفاة كليمنتس، فضلاً عن معاش بقيمة 2000 جنيه إسترليني شهريًا مدى الحياة.



التقى الزوجان على موقع المواعدة على الإنترنت وتزوجا قبل ثلاث سنوات في كينت، لكنهما انفصلا لأول مرة في ديسمبر 2017، قبل أن يعودا إلى بعض بعد ستة أشهر.



وكان كليمنتس يقوم بالتدريس بعد بلوغه سن المعاش للمساعدة في دفع تكاليف المعيشة في منزلهما المكون من غرفتي نوم في بوخارست قبل أن يمرض.



وقال فلورين إن كليمنتس كان غير قادر على زيارة طبيبه العام في بريطانيا، بسبب حالة الإغلاق التي تم فرضها لمنع تفشي فيروس كورونا.



وأضاف أنه رفض الذهاب إلى المستشفى لعدة أيام، مما أدى إلى إصابته بالحمى والتشوش، قبل أن يصر على اصطحابه إلى المستشفى.



وبمجرد وصوله إلى المستشفى، تم وضعه داخل جناح مرضى فيروس كورونا المعزول وسط مخاوف من إصابته بالمرض، ولم يُسمح له بالزيارة بسبب القيود المفروضة للحد من الوباء.



وأشار إلى أنه تلقى اتصالاً حوالي منتصف الليل في 31 مايو من المستشفى يؤكد وفاة زوجه.



طلب كليمنتس، جنازة خاصة يحضرها فقط أرمله ومجموعة من الأقارب والأصدقاء، بالإضافة إلى احتفال ديني بسيط. وقال فلورين إن كاهنًا أنجليكانيًا سيجري المراسم، بسبب موقف الكنيسة الرومانية المناهضة لزواج المثليين.

