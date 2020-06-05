إيطاليا تبدأ استقبال السياح

أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن أوائل السائحين بدأوا بالوصول إلى بلاده قادمين من ألمانيا منذ بضعة أيام، وذلك مع تخفيف القيود المفروضة في البلدين بسبب فيروس كورونا.

وبعد وصوله إلى برلين ليلتقي هناك نظيره الألماني هيكو ماس، في أول زيارة يقوم بها خارج البلاد منذ حالة الإغلاق المترتبة على جائحة كوفيد-19، كتب دي مايو عبر "فيسبوك": "سنقوم معا بتقييم استئناف التدفقات السياحية وإعادة فتح الحدود الوطنية".

وذكر دي مايو في مؤتمر صحفي مشترك مع ماس، أن "ألمانيا ستسمح باستئناف التدفقات السياحية إلى إيطاليا، بدءا من 15 يونيو تقريبا"، مضيفا أن "الأمر يتعلق بقرار يقوم على الولاء والشفافية تجاه إيطاليا، والذي نقدره".

وأشار الوزير الإيطالي الى أنه بلاده "ملتزمة بالحفاظ على الشفافية القصوى من ناحية البيانات المتعلقة بالوباء"، وذلك "من خلال تحديثات يومية، للسماح لجميع المواطنين الألمان بزيارة إيطاليا بأمان تام".

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن روما "تنوي تحديد قواعد لعدم تفتيت سوق السياحة الأوروبية، ولهذا السبب فإن الاتفاقيات بين الدول ليست حلا مناسبا"، مؤكدا أن بينه وبين نظيره الألماني "قدر كبير من الانسجام والاحترام".

وفي وقت سابق هذا الأسبوع انتقد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قرار النمسا واليونان تقييد دخول الإيطاليين للبلدين خوفا من انتشار فيروس كورونا.