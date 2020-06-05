» أسماء ضحايا ومصابي تصادم سوهاج

05 يونيو 2020 - 01:55 م

أسفر حادث تصادم بين سيارة نقل مع تروسيكل في قرية البلابيش في سوهاح عن مصرع عامل و إصابة 3 آخرين اليوم.

وكان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج تلقي إخطار يفيد بأنه أثناء سير دراجة نارية "تروسيكل" قيادة "م . ع . ا" يبلغ من العمر 19 عام ويقيم بناحية قرية البلابيش قبلي دائرة مركز دار السلام اختلت عجلة القيادة بيده و اصطدم بالسيارة نقل قيادة " ش . و . خ " يبلغ من العمر 29 سائق ويقيم بالقرية ، ونتج عن الحادث وفاة " ا . ع . ا" يقيم بالقرية أيضا و إصابة كلا من قائدي المركبتين ، و إصابة " م ز ا ز ع " يبلغ من العمر 28 عام بكدمات متفرقة بالجسم ، حسبما نشرت" الوفد".

جدير بالذكر أنه تم نقل المصابين والمتوفى إلي مستشفي سوهاج الجامعي ومستشفي دار السلام المركزي والتحفظ علي المركبتين وتحرير محضر بالواقعة.