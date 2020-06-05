» برلمانى يطالب بتغليظ عقوبة إعادة استخدام الكمامات

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طالب النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بإعداد تعديل تشريعي لوضع عقوبة رادعة ضد من يقوم بإعادة استخدام أدوات الوقاية من فيروس كورونا من كمامات وجوانتيات وغيرها، نظرا لخطورة ذلك علي صحة وسلامة المواطنين، كما أنه يعد كارثة ويتسبب في تفشي الوباء.

ودعا "العادلي" خلال بيان صادر عنه، لضرورة تكثيف حملات التوعية للمواطنين بشأن كيفية التخلص الآمن من مخلفات ونفايات الكمامات والجوانتيات، مشيرا إلى أن تعقيمها وتقطيعها أفضل شيء لحماية الآخرين من الإصابة ومنع المجرمين من إعادة استخدام وبيع الكمامات، بالإضافة إلى حماية عمال النظافة.

وأضاف رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن قيام البعض بتجميع الكمامات والجوانتيات من القمامة والمخلفات وإعادة استخدامها مرة أخرى وبيعها للمواطنين جريمة بشعة وسلوك غير إنساني ولا تقل عن جريمة الشروع في القتل، ومن يثبت ارتكابه هذا الجرم لابد من معاقبته بالسجن والغرامة الكبيرة، مطالبا بتشديد الرقابة من قبل الجهات المعنية.


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