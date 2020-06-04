  • الخميس 04 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر06:05 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
تحاليل كورونا

مفاجأة.. كورونا يمكن أن يقضي على الإيدز ببريطانيا إلى الأبد

عفو شرطي

"الداخلية" تفرج عن 837 سجينًا بعفو رئاسي

البحر يبتلع المنازل والسكان يصارعون الموت

فيديو مرعب.. البحر يبتلع المنازل والسكان يصارعون الموت

محسن السكرى

سر إعادة سجن قاتل سوزان تميم بعد العفو الرئاسي

كورونا السعودية

1975 إصابة جديدة بـ"كورونا" في السعودية

أرشيفية

في زمن كورونا.. أسرار غرف النوم تنتقل إلى التليفزيون

مؤسسة " فيتش"

"فيتش": مصر ستحتل المرتبة الأولى في هذا القطاع

ماجدة حميدة، زوجة الفنان الراحل حسن حسني

الزوجة الثالثة لـ حسن حسني تفجر مفاجأة لأول مرة عنه

الكويت

الكويت تلقي القبض على صاحبة الفيديو المثير

الفقي يزف خبرا سارا عن سد النهضة

"الفقي" يزف خبرا سارا عن سد النهضة

في زمن كورونا.. أسرار غرف النوم تنتقل إلى التليفزيون

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

الفلبين.. 7 وفيات بكورونا ترفع الحصيلة إلى 957

#

بريطانيا أعلى وفيات كورونا في أوروبا

#

كورونا.. ارتفاع الوفيات إلى 170 في المغرب و93 بالعراق

#

كورونا.. ارتفاع الوفيات إلى 158 بالمغرب و10 في عمان

مع تزايد حالات الطلاق خلال إجراءات العزل العام التي اتخذتها العديد من الدول لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، انتقل الحديث عن العلاقة الخاصة بين الرجل والمرأة من غرفة النوم إلى الاستوديوهات مباشرة. 
وناقش برنامج "هذا الصباح" على قناة (ITV) البريطانية، هذه القضية في حلقة اليوم من البرنامج الصباحي. 

وقالت المتصلة "شارلوت" في مداخلة مع البرنامج: "الإغلاق منعني من أن أكون حميمة". وكانت الأم القلقة بشأن علاقتها تكافح لإيجاد الوقت مع شريكها بسبب الواجبات المنزلية والمتعلقة بالأولاد.

وردت عليها المذيعة فانيسا فيلتز بأنها بحاجة إلى تخصيص مزيد من الوقت للرومانسية مع شريكها. واتفقت معها في الرأي هولي ويلوبي، بالقول: "لا يمكنك أن تقول أكثر إنصافًا من ذلك. هذا هو الموضوع".

وقدمت المزيد من النصائح لها، قائلة: "الشيء هو نية كل منكما لا تزال موجودة. هذا لن يدوم إلى الأبد".

وحثت فانيسا، المتصلة على عدم السماح للإغلاق بأن يكون مثبطًا لرغبتها. وتابعت: "لا يجب أن تكوني مع كل التفاصيل الدقيقة والباردة، فقط استمري في ذلك".

وضحك المذيع فيليب سكوفيلد حول العلاج الجنسي المباشر لفانيسا، قائلاً: "براعة مزدوجة". وتمنى الثلاثي حظًا سعيدًا لشارلوت، قبل أن ينتقلوا إلى متصلة أخرى كانت قد أمسكت بخطيبها على مواقع المواعدة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

الثانوية العامة.. لا تنتظروا "جهيزة"

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حقيقة فرض عقوبات على عدم ارتداء الكمامة بالسيارات الخاصة
» وفاة طفلة 10 سنوات متأثرة بكورونا في كفر الشيخ
» حبس «دييجو كوستا» نجم أتلتيكو مدريد بتهمة التهرب الضريبي
» تعليم النواب ترفض تأجيل امتحانات الثانوية العامة
» عروض إماراتية تطارد مهاجم الأهلي
» مع أشهر النجوم.. تركي آل الشيخ يفاجئ محبيه بهذا الأمر
» "فيفا" ينصف لاعب بيراميدز
» شوبير: الدورى يواجه شبح الإلغاء
» بعد إصابته بكورونا.. وفاة نائب رئيس جامعة أسيوط الأسبق
» متحدث العاصمة الإدارية: "مشروعاتنا بتصرف على نفسها"
» 30 ماكينة صرافة.. قتل نفسه في أكبر عملية سطو

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:01 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية